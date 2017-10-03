Dolar 3.59'un üzerine çıktı

03 Ekim 2017

Jeopolitik riskler ve küresel piyasaları yakından izleyen dolarda hareketlilik devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde 3.5730 seviyelerinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.58'in hemen üzerinde başladı. Sonrasında bir süre 3.5730 seviyelerinde hareket eden kur, öğle saatlerine doğru yükselişe geçti ve 3.59'u geçti.

3.5910'u gören dolarda işlemler saat 12:17 itibariyle 3.5880 seviyelerinden geçiyor. Euro ise 4.2130 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, son 3 gündür yükselen ve güne hafif artışla başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi eksiye geçti. BİST 100, aynı saat itibariyle yaklaşık 260 puan kayıpla (yüzde 0,26) 103.670 puan seviyelerinde bulunuyor.

TL negatif ayrıştı

TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olan jeopolitik riskler ve küresel piyasaların önümüzdeki dönemde de yakından izlenmeye devam ediliyor.

Bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkat çekiyorlar.

Küresel piyasalarda ise güçlü ABD ISM imalat endeksi verisinin Fed'in yıl sonuna kadar faiz artıracağı beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından ABD hazine tahvil getirileri yükselirken; dolar bir buçuk ayın zirvesine ulaştı.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 93.891 ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.3 artışla 93.848 seviyesinde.

Ard arda üçüncü gün yükselişini kaydetmeye hazırlanan ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri dün yüzde 2.371 ile üç ayın zirvesine ulaştıktan sonra bugün yüzde 2.351'e yükseldi.