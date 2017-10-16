Dolar 3,64 seviyesinde

16 Ekim 2017

ABD ile yaşanan vize krizi, Fed açıklamaları ve ABD verileri ile geçen hafta dalgalanan dolar/TL yeni haftaya 3.64 civarında başlarken, piyasada ABD ile ilgili gelişmeler, jeopolitik riskler ve yurtdışı piyasalardaki hareketler izlenecek.

Cuma günü akşam saatlerinde 3.6356/3.6373 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 3.6385/3.6418 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü aynı dakikalarda 3.9747/3.9764 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.9670/3.9708, 4.3141/4.3161 seviyesinde olan euro/TL ise 4.2956/4.3001 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile vize krizinin baskısıyla geçen hafta başında illikit piyasada 3.92'nin üzerine yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ABD ile ilgili gelişmelere bağlı dalgalanırken, Cuma günü açıklanan ABD TÜFE verisinin ardından ise 3.63'ün altını test etmişti.

"3.64 altında düşüş hızlanabilir"

AHL Forex notunda Fed Başkanı Yellen'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında dolarda tekrar değer kazanımının meydana geldiği, öte yandan OHAL hakkındaki haber akışının TL varlıklar üzerinde baskı yarattığına dikkat çekilerek, "Dolar/TL'de meydana gelen düşüşlerin 3.64 seviyesi altına yerleşmesi halinde aşağı yönlü hareketler hız kazanarak 3.6220 desteğini gündeme getirebilir. Yukarıda ise 3.66 direnci bir üst direnç olarak takip ediliyor" denildi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cuma günü yaptığı açıklamada Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılması konusunun Pazartesi günü düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında ele alınacağını, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşüleceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, hafta sonunda yaptığı açıklamada işsizlik ve enflasyon hedeflerini sürdürmek için kademeli faiz artışlarının sürmesini beklediğini belirtti.

Öte yandan analistler Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin devlet televizyonunda yer alan habere göre petrol sahaları dahil olmak üzere Kerkük vilayetinde "büyük bölümleri" kontrolünü bugün erken saatte ele aldığını açıklaması ardından jeopolitik risklerin de izleneceğine dikkat çekiyor.

TL geçen hafta başında ABD ile yaşanan vize krizinin baskısı altında kaldı. ABD'nin İstanbul konsolosluğundaki bir çalışanın devam eden bir "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklanmasının neden olduğu krizin ardından, ABD ve Türkiye karşılıklı vize vermeyi askıya aldı.

Haftanın kalanında iki taraftan da açıklamalar gelmeye devam ederken ABD Büyükelçisi John Bass'ın temasların sürdüreceği yönündeki açıklamaları piyasada krizin çözüleceği algısı yaratırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sert söylemleri TL'nin dolar karşısında yine değer kaybına neden oldu.

Piyasada artan risk algısı tahvil piyasasında da kendini gösterdi.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da Temmuz dönemi işsizlik verileri, saat 11:00'de Eylül ayı bütçe dengesi ve saat 14:30'da TCMB beklenti anketi, yurtdışında ise saat 15:30'da New York Fed imalat endeksi açıklanacak.