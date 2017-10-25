Dolar 3,74'ün üzerine çıktı

25 Ekim 2017

Adalet Bakanlığı'ndan bir heyete ABD tarafından vize verilmediği yönündeki haber akışı, bakanlık tarafından sonradan yalanlansa da TL cinsi varlıklarda baskı yaratırken, kur işlem hacminin düşük olduğu dün akşam saatlerinde 3.76 seviyesine yaklaştıktan sonra bu sabah 3.73 seviyesinden işlem gördü.

Dolar öğle saatlerine doğru tekrar yukarı doğru hareketlenerek 3,74 seviyesinin üzerine çıktı. Parite saat 12.05 itibariyle 3,7402 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikada euro/TL ise 3,4005 seviyesinde seyretti.

Analistlere göre, dolarda küresel güçlü seyir, jeopolitik riskler, ABD ile yaşanan vize sorunları, Türk bankalarına yönelik ceza haberi, içerideki siyasi gelişmeler ve yüklü ihaleler TL cinsi varlıklarda sert fiyatlamalara neden oluyor.