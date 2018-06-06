Dolar 4.60 civarında seyrediyor

06 Haziran 2018

Seçim öncesi artan bütçe giderleri önümüzdeki hafta başlayacak yüklü ihale/itfa dönemi öncesi ikinci piyasada tahvil getirilerini baskılarken, küresel piyasaları ve TCMB kararını bekleyen dolar/TL ise 4.60 etrafında dalgalı bir seyir izliyor.

Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi piyasalarda TCMB'nin sadeleştirme ve yeni olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini, bunun dışında ABD ve Avrupa merkez bankalarının önümüzdeki hafta açıklayacaklarını faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.

ECB ve Fed öncesi ise gözler bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararında olacak.

Tüm bu gelişmelerle birlikte dolar/TL 4.60 civarında 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden oldukça uzakta dalgalı bir seyir izliyor.

Bankacılar seçim öncesi artan harcamalara dikkat çekerken bir diğer taraftan ise Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık faiz artışı, 10 milyar dolara ulaşan likidite önlemleri ve sadeleştirme adımının kuru tarihi zirvesinden uzaklaştıran en önemli gelişmeler olduğuna dikkat çekiyorlar.

Dolar/TL bu sabah da güne düne göre anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 09.18'de 4.6028 seviyesinden başladı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.4034 seviyesinde işlem görüyor.

Artan harcamalar tahvil getirilerini baskılıyor

İtalya'ya ilişkin endişeler yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri ABD Hazine tahvillerine yöneltirken ABD 10 yıllık getirileri kritik bir gösterge olan yüzde 3'ün de altında düşüşe devam ediyor.

TL cinsi tahvillerinde de önemli bir belirleyici olan ABD getirilerindeki düşüşe rağmen, getiriler seçim öncesi artan bütçe giderlerine her geçen gün bir yenisinin eklenmesiyle yükseliş trendinde. Bankacılara göre yükselişte diğer bir faktör ise önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak yüklü Hazine ihale itfa takvimi.

Hazine Haziran ayında toplam 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor. Borçlanma programın detaylarına bakıldığında önümüzdeki iki hafta 6 ihale ve 1 kira sertifikası ihracı gerçekleşecek.

Daha sonra Hazine'nin yüklü ihale programı Temmuz ayında toplam 17.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 17.6 milyar TL'si piyasadan toplam 19.1 milyar TL'lik iç borçlanma ile devam edecek.

"ABD faizlerindeki TL cinsi getirilere yansımıyor"

Bir bankanın bono masası işlemcisi, "ABD faizlerindeki iyimserlik TL cinsi getirilere yansımıyor. Bunun en önemli nedeninin seçim öncesi artan harcamalar olarak görüyoruz. Kısa vadede en önemli belirleyici TCMB'nin faiz kararı ve önümüzdeki hafta ihalelerde oluşacak yabancı talebi olacaktır" dedi.

Hükümet seçim öncesi emeklilere kalıcı yılda iki kez ikramiye ödenmesine kadar vermişti. Bu ikramiyenin kamuya maliyeti ise yıllık yaklaşık 22 milyar TL. Düzenlemeler bütçe giderlerini artırdığı için piyasalar tarafından yakından izleniyor. Artan harcamaların Hazine'nin borçlanma rasyolarını ve bütçe açığını yükselteceği endişesi piyasalara yansıyor.

Tüm bu gelişmelerle tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün de yaklaşık 30 baz puan yükseldi. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.01 valörde son işlem yüzde 15.22 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.54 oldu.