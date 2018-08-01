Dolar 5 lirayı aştı
Bugün 4.91-4.93 seviyesinde dalgalanan dolar/TL, akşam saatlerinde uluslararası piyasada 5 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi.
Bu sabah 4.9380 seviyesinden hareket eden dolar/TL, gün içerisinde inişli-çıkışlı bir tablo izledi.
Piyasa kapanışında 4.92 sınırında bulunan kur, daha sonra uluslararası piyasada 5 TL'yi aşarak rekor kırdı.
Dolardaki hareketlilikte ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı alması etkili oldu.
Cuma günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi kurun yönü üzerinde etkili olacak.
ABD'den Türkiye'ye Brunson yaptırımı