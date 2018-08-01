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Dolar 5 lirayı aştı

Bugün 4.91-4.93 seviyesinde dalgalanan dolar/TL, akşam saatlerinde uluslararası piyasada 5 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Dolar 5 lirayı aştı
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Bu sabah 4.9380 seviyesinden hareket eden dolar/TL, gün içerisinde inişli-çıkışlı bir tablo izledi.

Piyasa kapanışında 4.92 sınırında bulunan kur,  daha sonra uluslararası piyasada 5 TL'yi aşarak rekor kırdı.

Dolardaki hareketlilikte ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı alması etkili oldu. 

Cuma günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi kurun yönü üzerinde etkili olacak.

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