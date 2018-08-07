Dolar 'mutabakat' haberi ile geriledi

07 Ağustos 2018

Türk Lirası'nda negatif ayrışma ve sert dalgalanma devam ediyor. Türkiye-ABD ilişkilerinde baş gösteren gerginlik ve dün başlayan İran ambargosu başta olmak üzere son dönemde yaşanan diplomatik stres, TL’nin dolar ve euro karşısında negatif ayrışmasını körüklüyor.

Dolar/TL dün yerli yatırımcının satıştan çekilmesinin de etkisiyle gün içinde 5.19’u gördü.

Merkez Bankası, dolardaki yükselişlerin önüne geçmek amacıyla dün zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik yaptı. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Bu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçecek.

Karar sonrası dolar/TL paritesinde hafif düşüşler olsa da, bu düşüşler kalıcı olmadı ve kur gece yarısı uluslararası piyasada 5.4223’e kadar yükseldi.

Öte yandan TL'deki değer kaybının baskısının sürdüğü gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik

faizi de bu sabah rekor seviye olan yüzde 19.91'den açıldıktan sonra yüzde 19.89 seviyesinde.

Dalgalı seyir izleniyor

Bu sabah ise döviz kurlarında dalgalı seyir devam ediyor. ABD ile ön mutabakat sağlandığına ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği iddialarının yer aldığı haberler ile birlikte kur 5.18 seviyelerine geriledi. Ancak geri çekilme sonrası dar bantta dalgalı seyir etkili.

Dün 6.22 zirvesini gören euro/TL ise bu sabah 6 liranın altına geriledi.

'ABD ile ön mutabakat sağlandı' iddiası

Merkez'den döviz hamlesi