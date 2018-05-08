Dolar rekor kırdı

08 Mayıs 2018

Güne yükselişle başlayarak 4.28 seviyelerini gören kur, 4.27 seviyesine geriledi.

ABD’deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine gelirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı. Merkez Bankası’nın likidite hamlesi de dövizde tansiyonu düşüremedi.

Dün Merkez'in likidite kararı öncesinde 4.26 seviyelerinde olan dolar/TL 4.23'lere kadar geriledikten sonra akşam 4,2620 liradan kapandı.

Kur bu sabah ilk işlemlerde yüksek seyrini sürdürdü. Dolar/TL sabah saatlerinde 4,27, euro/TL de 5.09 seviyesinden el değiştirdi.

Dolar öğle saatlerine doğru 4,2999 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL de ise 5,1135 seviyesi görüldü.

Kurda bir önceki rekor geçtiğimiz cuma günü 4,2902 seviyesi ile kırılmıştı.

Dolar karşısında eriyen para birimleri

10 yıllık tahvil getirisinde yükseliş 100 baz puanı geçti

Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde ise son birkaç günlük yükseliş 100 baz puanı aştı.

TCMB'nin de yakından izlediği 1 aylık zımni oynaklık endeksi de aybaşından düne 11 seviyesinden 15'in üzerine sert yükseldi.

Seçimler öncesi genişlemeci politikaların da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde dört günlük yükseliş 100 baz puanı aştı.

Borsada 100.000'in altı görüldü

Öte yandan Borsa İstanbul, kurdaki yüksek seviyelerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Dün yüzde 1.69 düşüşle 100.866 puandan günü tamamlayan BİST 100 endeksi, bugün yüzde 0,48 artışla 101.354 puandan açıldı. Pozitif açılış sonrasında artan satışlarla yeniden düşüşe geçen endeks, analistlerin psikolojik destek olarak belirttiği 100.000 seviyesinin altını gördü. 99.893 puana kadar inen endeks, böylece 9 Ekim 2017'den (son 8 ayın en düşüğü) bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Bu seviyeden gelen tepki alımları ile yeniden 100.000'in üzerine çıkan endeks, saat 11:37'de yüzde 0,6 düşüşle 100.263 seviyesinde yer aldı.

Borsa İstanbul'un gerek TL bazında gerekse dolar bazında emsallerine göre önemli ölçüde iskontolu işlem gördüğüne dikkati çeken analistler, gelmesi muhtemel tepki alımlarının gücünün kısa vadeli yön üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, petrol fiyatları ve kurların seyrinin takip edilmesi gerektiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 103.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

TL varlıklar neden negatif?

Türk varlıkları, son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL'deki değer kaybına neden olarak dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, 10 yıllık ABD faizinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son öncü verilerin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.