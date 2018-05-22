Dolar rekora doymadı

22 Mayıs 2018

Gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik iyimserliğe rağmen TL, Fitch açıklamalarının da etkisiyle dolar karşısında değer kaybetti. TL'de benzer para birimlerinden negatif ayrışma trendi bugün de devam etti.

Dolar/TL, 4.6645 ile tarihi zirvesini yenilerken, euro 5,4961 ile rekor kırdı.

Kurlarda daha sonra bir miktar gerileme yaşandı. Dolar saat 17.56'da 4.6494, euro/TL 5.4776 seviyesinde yer aldı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Türkiye'ye yönelik algı kendi kendine düzelemeyecek kadar bozuldu. Bu algıyı düzeltecek bir adım gelmedikçe TL'deki değer kayıplarının da durması beklenmemeli." dedi.

Bankacılar iç siyasi gelişmelerin ve küresel piyasaların yakından takip edildiğini TL'ye özgü artan baskı sonrası Merkez Bankası'nın olası adımlarının ve/veya açıklamalarının da yakından izlendiğini belirtiliyorlar.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının Haziran ayında yapılacak seçimlerden sonra keyfi politika yapımı ve politika öngörülebilirliğinin baskı altına girmesi olasılığını gündeme getirdiğini belirtti.

Fitch ayrıca bu durumu daha zorlu küresel finansman koşullarının Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının yarattığı kırılganlığı test edeceği bir zamanda gelmesi muhtemel olduğunu da dile getirdi.

Bir uyarı da S&P'den geldi

Fitch'ten Türkiye'ye uyarı: Para politikasında aşınma baskı yaratır

Borsa yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 yükselişle 103.327,74 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.070,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası bekleniyor

Piyasalar sert satış baskısı nedeniyle Merkez Bankası'nın (TCMB) olası adımlarını yakından izliyor. Bankacılar ekonomi yönetiminin ve TCMB'nin güven tesisi adına bazı somut adımlar atması gerektiğine dikkat çekiyor.

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında "hatırı sayılır" bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.

TCMB'den 7 Haziran'dan önce faiz adımı beklentisi TL'nin değer kaybettiği her geçen gün kuvvetleniyor.

Öte yandan bankanın olası bir faiz adımı öncesi ihracatçılara Eximbank aracılığı ile sağlanan reeskont kredisi geri ödemelerinin TL cinsi yapılması hakkını getirebileceği belirtiyor. TCMB'nin geçmişte de attığı bu adım piyasalarda aynı miktarda döviz talebini azaltıyor.

Piyasalarda devam eden endişeler ardından döviz likiditesine yönelik bir dizi adım atan TCMB geçen hafta da "gerekli adımlar atılacak" açıklaması yaptı. Döviz likiditesi adımları TL'deki satış baskısını tersine çevirmedi ancak piyasalarda TCMB'nin rahatsızlığını göstermesi açısından "sözlü müdahale" olarak algılanan açıklama ise kuru tarihi zirvesinden bir süre uzaklaştırdı. Ancak bu da TL'ye kalıcı bir iyimserlik getirmedi.

TL neden negatif ayrıştı?

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 17'nin üzerinde değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda.

TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL'deki değer kaybına neden olarak dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'ün de üzerine yükselmesi, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesi, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.

Öte yandan 24 Haziran'da yapılacak milletvekili aday listelerinin dün YSK'ya teslim edildi. Piyasalarda partilerin vekil adayları da olası yeni yönetimde yer alıp almayacakları konusunda takip ediliyor. AKP'de ekonomi yönetiminden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yer almadı.

10 yıllık getiri 3 haftada 250 baz puan yükseldi

ABD faizlerindeki yükseliş, seçim dönemi öncesi artan harcamaların bütçeyi baskılayacağı endişesi ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında bileşik faiz dün yüzde 15.22 seviyesini test etti.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra yönünü sert yukarı çevirdi. Dün spot kapanış yüzde 15.19 valörde son işlem yüzde 15.06 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.88 valörde son işlem yüzde 16.95 oldu.