Dolar sakin seyretti

29 Eylül 2017

Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi dolar/TL'yi üç haftada 3.39'lu seviyelerden 3.59'a taşıması ardından kur dün de olduğu gibi bugün aşağı yönlü bir seyir izledi.

Kur 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden dün 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test ettikten sonra gelişmekte olan ülke para birimleri lehine artan risk iştahına paralel yönünü aşağı çevirdi.

Dolar/TL güne 3.56'nın hemen üzerinde başladıktan sonra günü 3.54'e kadar geriledi. Kur saat 17.19'da 3.5580 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 4.2011 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar, son dönemde TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olan jeopolitik riskler ve küresel piyasaların yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Küresel piyasalarda dolar yatırımcıların Trump yönetiminin vergi planlarına ve Fed'in para politikası görünümüne odaklanmalarıyla 18 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 93.666'yı test ettikten sonra bugün 93'lü seviyelere geriledi. ABD tahvil getirilerindeki yükselişin de sona ermesiyle birlikte dolardaki sakin seyir gelişmekte olan ülke piyasalarında iyimserliğin de tetikleyicisi oldu.

Dolar, Fed Başkanı Janet Yellen'in faizleri kademeli olarak artırmak gerektiğini vurgulamasının yanı sıra ABD vergi reformuna ilişkin beklentilerin canlanmasıyla haftalık bazda yüzde 1.1 yükselen endeks aralıktan bu yana en yüksek haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.08 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.99 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.98 valörde saat 16.39'da son işlem yüzde 10.95 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 11.95 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.93 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.90 oldu.

Kaynak: Reuters