Dolar serbest piyasada 3,6660'dan açıldı
Dolar 3,6660 liradan, euro 4,3140 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6660, euro 4,3140 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6640 liradan alınan dolar 3,6660 liradan satılıyor. 4,3120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,3140 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6640 lira, euronun satış fiyatı ise 4,3050 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 3,6640 liradan alınan dolar 3,6660 liradan satılıyor. 4,3120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,3140 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6640 lira, euronun satış fiyatı ise 4,3050 lira olmuştu.
Kaynak: AA