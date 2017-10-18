ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C
  • Finans
  • Dolar serbest piyasada 3,6660'dan açıldı

Dolar serbest piyasada 3,6660'dan açıldı

Dolar 3,6660 liradan, euro 4,3140 liradan güne başladı.

Dolar serbest piyasada 3,6660'dan açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6660, euro 4,3140 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,6640 liradan alınan dolar 3,6660 liradan satılıyor. 4,3120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,3140 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6640 lira, euronun satış fiyatı ise 4,3050 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.