Dolar tarihi zirveye yakın

18 Mayıs 2018

DÜNYA ONLİNE

Dolar/TL, önceki gün Merkez Bankası’ndan gelen açıklama sonrası sakinleşmiş olmasına rağmen, henüz aksiyon alınmaması nedeniyle 4,50’ye yaklaştı.

Sabah saatlerinde 4,44’lü seviyelerden işleme başlayan kur 4,4974’e kadar çıktı.

Tarihi zirvesi 4,5011'de bulunan kur, saat 17:30'da 4,4932'de yer aldı.

Euro/TL ise 5,30 seviyesini test etti ve sonrasında 5,28’li seviyelere geri çekildi.

Döviz beklentisi yükseldi

Diğer taraftan, TCMB, Mayıs ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 4,22’den 4,44’e yükseldi. Geçen sene Mayıs anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 3,80 seviyesindeydi.

Tahvil faizleri hız kesmiyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11’i aştı

"Türkiye'ye yönelik risk algısında bozulma agresifleşiyor"

İntegral Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan analizde, Türkiye'nin risk algısındaki bozulmaya dikkat çekilerek bunun da TL üzerinde baskının artmasına neden olduğu belirtilerek şu değerlendirmede bulunuldu;

"Türkiye'nin 5 yıllık CDS rakamı 280 puan ile 20 Ocak 2017 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu tepki, TL üzerinde baskı kurduğu için fiyatlamalar üzerinde de etkisini gösteriyor. Dolar endeksi ise yükselmeye devam ediyor ve 93.70 sınırında, bunun yükselmesi de gelişmekte olan ülke (GOP) piyasalarını da huzursuz ettiği için GOP'larda karışık seyirlere neden oluyor. Özellikle bugün Güney Afrika Randı ve Brezilya Reali'nin dolar karşısında kayıpları yüzde 1.5 - 2 aralığında ve TL üçüncü sırada yerini alıyor. Özellikle, randdaki negatif ayrışmanın TL'yi de baskıladığını ve negatif etkilendiğini yorumlayabiliriz çünkü Rand ve TL'deki korelasyon güçlü olduğu için birbirlerinden fazla etkileniyorlar. Veri takvimi açısından sakin bir gün ancak TL'deki kırılganlık sürdüğü için olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Özellikle, dış piyasada Dolar güçlenmeye devam ederse bu durum kurları da yukarı yönde tetiklemeye devam edebilir."