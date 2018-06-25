Dolar ve euroda yüzde 3 düşüş

25 Haziran 2018

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından Türk Lirası varlıklar yeni haftaya değerlenerek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde birinci çıkmasının ardından Asya piyasalarında TL varlıklara ilgi arttı. Geçen haftayı 4,66 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, yüzde 2'ye yakın oranda düşüş gösterdi ve 4.59'ın altını gördü.

TL gelişen ülke kurların da dolara karşı bu sabah en çok yükselen para birimi. Uluslararası işlemlerde 4.5868'e kadar inen kur, bu sabah da aşağı yönlü hareketini kuvvetlendirerek sürdürüyor. Dolar/TL, yüzde 3'e ulaşan düşüşle 4.5343 seviyelerine kadar geldi. Benzer şekilde TL, euro karşısında da değerleniyor. Euro/TL, 5.2848 seviyelerine kadar çekildi.

Saat 09:58 itibariyle dolar/TL 4.5780 ve euro/TL 5.3290 seviyesinde yer aldı.

Borsa yüzde 3.5 yükselişle açıldı

BIST-100, açılışını 3.403 puan ve yüzde 3.55 artışla 99.255 puandan gerçekleştirdi. Bankacılık endeksinin açılışı yüzde 5.6 primli oldu. BIST-100 endeksi 17 Nisan'dan 22 Haziran'a kadar geçen yaklaşık iki ayda yüzde 13.4 düştü ve cuma günü 95,852 puandan kapanmıştı.