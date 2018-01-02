Dolar yeni yıla nasıl başladı?

02 Ocak 2018

Dolar/TL yeni yılın ilk işlem gününe yatay hareketle 3.78 civarında başladı.

2017 boyunca en çok konuşulan enstrüman olan dolar, yılı yüzde 7.69'luk yükselişle kapattı; buna karşın eurodaki değerlenme yüzde 22.1 oldu.

Dolar/TL saat 09:30'da 3.7820'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5480 ve sterlin/TL 5.1140 seviyesinde yer aldı.

Türk Lirası tarafında ABD ile vize sorunun çözülmesinin yarattığı iyimserliğin sürdüğünü belirten uzmanlar, piyasalarda işlem hacimlerinin Noel ve yeni yıl tatillerinin ardından yeniden yükselişe geçeceğini ifade etti.

Öte yandan küresel piyasalarda risk iştahı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Güney Kore ile "diyalog kurmaya açık olduğunu" belirtmesinden destek buluyor.

Bu arada ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasında jüri, eski Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar vermek üzere yarın bir kez daha bir araya gelecek. Jüri, henüz fikir birliğine varabilmiş değil.

Veri gündemi yoğun

Piyasalar 2018'i veri gündeminin yoğun olduğu bir haftayla karşılıyor.

Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi Türk Lirası'nın seyri açısından kritik öneme sahip. Ayrıca 2017 TİM ihracat rakamları da çarşamba günü açıklanacak.

Dışarıda ise bugün ABD ve Euro Bölgesi PMI verileri takip edilecek. Yarın Fed toplantı tutanakları izlenecek. Cuma günü, Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak.

Yılın ilk haftasında veri akışı yoğun

Haftanın gündemi: Enflasyon