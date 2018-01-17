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Dolar yeniden 3.83 seviyesinde

Dün ABD'den gelen açıklamalarla bir miktar gerileyen dolar/TL, 3.7850 seviyesinden gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti. Kur, 3.83 civarında işlem görüyor.

Dolar yeniden 3.83 seviyesinde
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Haftaya 3.75 civarında başlayan ve Afrin'e yönelik operasyon endişesiyle dün 3.8340'a kadar tırmanan dolar kuru ABD'den gelen açıklamalarda bir miktar gevşedi.

Dün 3.7850'ye kadar gerileyen kur, bu seviyeden gelen alımlarla tekrar yükselişe geçti ve bugün saat 12:00'da yüzde 1 artışla 3.8300'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6830 seviyesinde yer aldı.

BIST 100 ise yüzde 0,50 kayıpla 113.850 puan seviyesinde yer aldı.

ABD'den dün yapılan açıklamalarda, Afrin'in koalisyonun görev alanı içinde olmadığı ve oradaki PYD güçlerinin DEAŞ'a karşı operasyonların parçası olarak kabul edilmediği ifade edilmişti.

Diğer taraftan dolar endeksi, ABD dışındaki gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştıracağı beklentisiyle, ay başından bu yana zayıf seyrini sürdürüyor. Bugün 89,98'e kadar gerileyen endeks daha sonra 90,40 civarına toparlandı. Bankacılar, Suriye sınırında yaşanabileceklere ilişkin endişelerin piyasalarda öne çıktığını, bu nedenle dolar endeksinde yaşanan düşüşlere karşın TL'nin güçsüz kaldığını belirtiyor.

Jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta, perşembe günkü toplantısında TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği beklentisi de TL'deki kırılganlığı besliyor.

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