Dolar, yeniden 5.50'nin altında

09 Kasım 2018

Dolar/TL bu hafta 5.30 ile test ettiği üç ayın en düşük seviyelerinden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği algısıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde değer kayıpları gözlenirken TL'deki kayıpta diğer para birimlerine paralel gerçekleşti.

Küresel döviz piyasalarında, yatırımcıların dikkati ABD'nin ve faiz oranlarının aşırı düşük kaldığı Japonya gibi diğer büyük ekonomilerin para politikaları arasındaki farklılıklara kaymış durumda.

Fed kararı sonrası önümüzdeki dönemde ABD ile diğer büyük ekonomilerin faiz farkının daha da açılacak olması fiyatlamalara da yansımaya devam edecek.

Analistler aynı zamanda Fed'in gelecek yıl da daha fazla faiz artırımı yapmasını da bekliyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi bugün 96.9'u aştıktan sonra 96.75 ile bir haftanın zirvesinde işlem görmeye devam etti.

Dolar/TL bugün en yüksek 5.5422'yi test etmesi ardından yeniden 5.50'nin altına geriledi. Gün sonuna doğru kur 5.47 seviyelerinde yer aldı. Euro/TL ise 6.20'nin üzerinde kaldı.

Gösterge 10 yıllık faiz geri çekildi

Hazine'nin finansman ihtiyacının azaldığını belirterek, gelecek hafta yapacağı altı ihaleden üçünün yapılmayacağını açıklamasıyla 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik getirisi bu sabah işlem geçen yüzde 17.80'li seviyelerden yüzde 17.02'ye kadar geriledi.

Hazine, 3 tahvil ihalesini iptal etti

Kaynak: Reuters