Dolar yeniden 6 liranın üzerinde

02 Ekim 2018

Haftaya düşüşle başlayan ve dün 5.91 seviyesine kadar inen dolar/TL, bugün yeniden 6 seviyesinin üzerinde.

Sabah aşağı yönlü harekette 5.93 seviyelerini test eden kur, ardından yükselişe geçerek 6.05'in üzerine çıktı.

Dolar/TL saat 12:20 itibariyle 6.0570 seviyesinde yer aldı. Kurda dünkü kapanışa göre yüzde 2'ye yakın yükseliş söz konusu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumsuz bir hava var. Dolar endeksinin de biraz yukarıda olduğunu görüyoruz. Buna paralel TL de dolar karşısında hafif bir değer kaybında. Dolar/TL'de genel eğilim aşağı görünüyor ancak burada lokal talebi belirleyici olacaktır. Kur 6 seviyesinin altında kaldıkça düşüş eğilimi belirginleşebilir. Enflasyon verisi kurun seyri açısından izlenecek. Ancak asıl yön belirleyici başta Rahip Brunson'ın mahkemesi olmak üzere iyileşmeye başlayan Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri" dedi.

Piyasalar yarın açıklanacak olan enflasyon verisine odaklanırken, izlenen bir diğer önemli konu ise ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve hali hazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak olan mahkemesi.

Kaynak: Reuters