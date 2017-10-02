Dolar yerinde saydı

02 Ekim 2017

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken, dolar/TL güne başladığı 3.57'li sevilerden anlamlı bir değişim göstermeyerek kapanışı yaptı.

Kurda saat 17:45 itiabriyle işlemler 3.5705/3.5719 seviyesinde işlem gördü.

Kur 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden geçen hafta 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test etmiş, haftayı ise 3.55'in hemen üzerinde tamamlamıştı.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8810/3.8829, euro/TL ise 4.1923/4.1953 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar, son dönemde TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olan jeopolitik riskler ve küresel piyasaların yakından izlenmeye devam edileceğini belirtiyor.

Bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporu, içeride ise yarın açıklanacak Eylül ayı enflasyon verilerinin bu haftanın en önemli gündem maddeleri olacağını belirtiyorlar.

Küresel piyasalarda doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks eylül ayı ilk haftasındaki 91'li seviyelerden başladığı yükselişini sürdürürken euro ise İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumunun ardından değer yitirdi.