Dolar yukarı yönlü hareketlendi
Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi piyasada önemli bir hareketlilik yaratmazken, Moody'sten gelen uyarı kurun yükselişe geçmesine neden oldu.
Güne sakin başlayan ve ilk işlemlerde geçen haftanın kapanış seviyelerinde bulunan dolar kuru, enflasyon verisinin ardından sakin seyrini sürdürdü. Dolar/TL, Moody's'ten gelen açıklamanın ardından yönünü yukarı çevirdi.
Enflasyon, ekim ayında beklentilerin üzerinde geldi ve yüzde 2,67 artış gösterdi. Böylece yıllık bazda yüzde 25,24 seviyesine çıktı.
Enflasyon verisi öncesinde dolar kuru 5.44 seviyesinde seyrederken, Borsa İstanbul 100 endeksi, sınırlı bir artışla (yüzde 0,4) 94.500'de bulunuyordu.
Enflasyon rakamının beklentileri aşması piyasada ciddi bir hareketlilik yaratmadı.
İlk tepki olarak BİST 100 endeksi, 94.200 seviyesine geri çekilirken, dolar kuru da sınırlı bir artışla 5.4450 seviyesine doğru hareketlendi.
Bu seviyeden yönünü aşağı çeviren dolar 5.43 seviyelerine kadar çekildikten sonra Moody's'ten gelen açıklama ile yükselişe geçti.
Moody's, "Vergi indirimleri Türk Lirası kurunda aşağı yönlü trendi yeniden canlandırabilir ve hali hazırda güçlü olan enflasyonist baskıları ateşleyebilir." uyarısında bulundu.
Bu uyarıyla 5.48 seviyesine kadar yükselen dolar kuru, saat 11:33'te yüzde 0,7 artışla 5.4680 seviyesinde yer aldı.
Aynı dakikalarda BİST 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 94.320 puanda yer aldı.
Moody's'ten vergi indirimi uyarısı