Dolar 27,20'den işlem görüyor (25 Eylül güncel kur)
Dolar, TL karşısında değerlenmeyi sürdürüyor. 27 lira barajını aşan ABD Doları 25 Eylül itibariyle 27,20 seviyesinden işlem görüyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cuma gününü yüzde 0,18 primle 27,1678'ten tamamlayan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 0,13 değer kazancıyla 27,2020'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 28,9700'den, sterlin/TL ise yatay bir seyirle 33,2950'den satılıyor.
Dolar endeksi, sabah saatlerinde yüzde 0,04 artışla 105,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0650'den işlem görüyor.