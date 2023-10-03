Dolar 27,5 liranın üzerinde seyrediyor (3 Ekim 2023 güncel döviz kuru)
Dolar kuru 27,5 liranın üzerinde seyrediyor. Avro ise 29 lira sınırında.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,5240 liradan, avro 28,8650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,5220 liradan alınan dolar 27,5240 liradan satılıyor. 28,8630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,8650 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,4380 lira, avronun satış fiyatı ise 28,8200 lira olmuştu.