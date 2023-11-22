Dolar 29 liraya yakın; avro 31,5 seviyesinde (22 Kasım 2023 döviz kuru)
Dolar / TL kuru 29 liraya yakın seyrederken, avro 31,4'ten alıcı buluyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,8130 liradan, avro 31,4310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,8110 liradan alınan dolar, 28,8130 liradan satılıyor. 31,4290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,4310 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,8010 lira, avronun satış fiyatı ise 31,5480 lira olmuştu.