Dolar 30,35 seviyesinde işlem görüyor (29 Ocak 2024 güncel döviz kuru)
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 30,3470 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 30,3324'ten tamamladı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 30,3470'ten işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 32,9560'tan, sterlin/TL yüzde 1,1 artışla 38,5970'ten satılıyor.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.