Dolar bugün ne kadar oldu, Euro kaç liradan işlem görüyor? (5 Ekim Cumartesi güncel döviz kurları)
Döviz kurları, Türkiye’de yatırımcılar, ithalat-ihracat yapan firmalar ve tasarruf sahipleri için kritik öneme sahip. Özellikle dolar ve Euro, birçok ürün ve hizmetin fiyatını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar günün her saatinde dövizdeki son durumu yakından takip ediyor. İşte 5 Ekim 2024 Cumartesi günü güncel döviz kurları…
Dolar ve Euro kuru, Türkiye'de sadece yatırımcılar ve iş insanları için değil, aynı zamanda enflasyondan korunmak isteyen tasarruf sahipleri için de büyük önem taşıyor. Birçok kişi günün ilk saatlerinde cep telefonlarından ya da bilgisayarlarından döviz kurlarına bakarak yatırımlarını yönlendirmeye çalışıyor.
Bugün 5 Ekim 2024 Cumartesi, güncel döviz kurları merak ediliyor. Vatandaşlar, “Dolar bugün ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” gibi sorularla arama motorlarında kurların son durumunu öğrenmeye çalışıyor.
5 Ekim Cumartesi saat 07.25 itibarıyla güncel dolar ve Euro kuru şöyle:
Dolar
Alış: 34,2256
Satış: 34,2894
Euro
Alış: 37,5928
Satış: 37,6362