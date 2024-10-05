Dolar bugün ne kadar oldu, Euro kaç liradan işlem görüyor? (5 Ekim Cumartesi güncel döviz kurları)

Dolar ve Euro kuru, Türkiye'de sadece yatırımcılar ve iş insanları için değil, aynı zamanda enflasyondan korunmak isteyen tasarruf sahipleri için de büyük önem taşıyor. Birçok kişi günün ilk saatlerinde cep telefonlarından ya da bilgisayarlarından döviz kurlarına bakarak yatırımlarını yönlendirmeye çalışıyor.

Bugün 5 Ekim 2024 Cumartesi, güncel döviz kurları merak ediliyor. Vatandaşlar, “Dolar bugün ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” gibi sorularla arama motorlarında kurların son durumunu öğrenmeye çalışıyor.

5 Ekim Cumartesi saat 07.25 itibarıyla güncel dolar ve Euro kuru şöyle:

Dolar

Alış: 34,2256

Satış: 34,2894

Euro

Alış: 37,5928

Satış: 37,6362