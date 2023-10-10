Dolar güne nasıl başladı? (10 Ekim 2023 dolar - euro fiyatları)
Dolar, 10 Ekim 2023 tarihinde 27,72 lira bandında işlem görürken, euro 29,32 lira seviyesinde yer alıyor.
Haber Merkezi
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Serbest piyasada 27,7310 liradan alınan dolar, 27,7330 liradan satılıyor. 29,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,2920 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,7030 lira, avronun satış fiyatı ise 29,2300 lira olmuştu.
Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları ise şu şekilde:
Dolar 27,7299 lira
Euro 29,3217 lira
Sterlin 33,9435 lira
Ruble 0,2794 lira
İsviçre Frangı 30,6128 liradan el değiştiriyor.
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