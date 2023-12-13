Dolar kaç TL oldu? (13 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)
Yılın son faiz kararları piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Fed kararı öncesinde dolar - euro kaç TL seviyesinde? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum ne?
Haber Merkezi
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Yılın son faiz kararları piyasalar tarafından merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise yarın kararını açıklayacak.
Kritik kararların öncesinde dolar hafta başında ulaştığı tarihi zirvesinin ardından yüksek seyrine devam ediyor.
Dolar 29,05 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 31,04 seviyesinde yer alıyor.
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