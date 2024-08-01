Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (1 Ağustos Perşembe Güncel Döviz Kurları)
1 AĞUSTOS ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 33,16 liradan, euro 36,07 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 1 Ağustos Perşembe güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 33,1665 (alış) 33,1735'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,0763 TL seviyelerinde seyrediyor.