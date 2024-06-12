Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (12 Haziran Çarşamba Güncel Döviz Kurları)
12 HAZİRAN ANLIK DÖVİZ KURU: Hafta ortasında döviz fiyatları takip edilmeye devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,4171 liradan, Euro ise 34,8272 liradan işlem görüyor. İşte 12 Haziran Çarşamba güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareket hafta ortasında da devam ediyor.
Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?
Dolar/TL saat 07:14 itibarıyla 32,3388 (alış) 32,4171'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 34,8272 TL seviyelerinde seyrediyor. Sterlin ise 41,0363 (Alış), 41,2420’den (Satış) işlem görüyor.
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