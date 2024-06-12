Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (12 Haziran Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareket hafta ortasında da devam ediyor.

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:14 itibarıyla 32,3388 (alış) 32,4171'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 34,8272 TL seviyelerinde seyrediyor. Sterlin ise 41,0363 (Alış), 41,2420’den (Satış) işlem görüyor.