Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (12 Temmuz Cuma Güncel Döviz Kurları)
12 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: Dolar ve Euro’daki hareketlilik güncel döviz kurlarına ilgiliyi artırırken yatırımcılar son durumu takip ediyor. Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, 33 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 35,84 seviyesini gördü. Peki, dolar ve Euro fiyatları ne kadar? İşte dolar ve Euro'da son durum...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor.
İşte 12 Temmuz 2024 Cuma Dolar ve Euro fiyatları...
Dolar/TL saat 07:02 itibarıyla 32,9777'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 35,8452 TL seviyelerinde seyrediyor.
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