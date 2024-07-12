ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Temmuz 2024)

Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 70,58 TL artarak yüzde 2,88 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 564,1 lira artarak yüzde 28,87 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,621.98 liradan 2,518.11 liraya yükselerek değer yüzde 55,25 değer kazancı yaşadı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.553,0010

Satış: 2.553,9110



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,085,7100

Satış: 4.175,8100



ONS altın fiyatı

Alış: 2.409,8200

Satış: 2.410,1100



Cumhuriyet altını

Alış: 16,338,6900

Satış: 16.648.6400



Yarım altın fiyatı

Alış: 8,146,40

Satış: 8.352,08



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.366,12

Satış: 1.799,01



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.315,45

Satış: 2.454,32

ATA altın fiyatı

Alış: 16.798,09

Satış: 17.221,69



Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.343.87

Satış: 16.653,08

