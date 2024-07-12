  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın
  3. ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Temmuz 2024)
Takip Et

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Temmuz 2024)

Haftanın son iş gününde altındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel ons altın değeri 2.409 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 553 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Temmuz altın fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 70,58 TL artarak yüzde 2,88 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 564,1 lira artarak yüzde 28,87 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,621.98 liradan 2,518.11 liraya yükselerek değer yüzde 55,25 değer kazancı yaşadı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.553,0010

Satış: 2.553,9110
 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,085,7100

Satış: 4.175,8100
 

ONS altın fiyatı

Alış: 2.409,8200

Satış: 2.410,1100
 

Cumhuriyet altını

Alış: 16,338,6900

Satış: 16.648.6400
 

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,146,40

Satış: 8.352,08
 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.366,12

Satış: 1.799,01
 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.315,45

Satış: 2.454,32

ATA altın fiyatı

Alış: 16.798,09

Satış: 17.221,69
 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.343.87

Satış: 16.653,08
 

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (12 Temmuz Cuma Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (12 Temmuz Cuma Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

Gram ve çeyrek altındaki hareketlilik başladı

Altın Haberleri

Gram ve çeyrek altındaki hareketlilik başladı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın