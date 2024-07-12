ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Temmuz 2024)
Haftanın son iş gününde altındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel ons altın değeri 2.409 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 553 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Temmuz altın fiyatları...
Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 70,58 TL artarak yüzde 2,88 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 564,1 lira artarak yüzde 28,87 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,621.98 liradan 2,518.11 liraya yükselerek değer yüzde 55,25 değer kazancı yaşadı.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.553,0010
Satış: 2.553,9110
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,085,7100
Satış: 4.175,8100
ONS altın fiyatı
Alış: 2.409,8200
Satış: 2.410,1100
Cumhuriyet altını
Alış: 16,338,6900
Satış: 16.648.6400
Yarım altın fiyatı
Alış: 8,146,40
Satış: 8.352,08
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.366,12
Satış: 1.799,01
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.315,45
Satış: 2.454,32
ATA altın fiyatı
Alış: 16.798,09
Satış: 17.221,69
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.343.87
Satış: 16.653,08