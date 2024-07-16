Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (16 Temmuz Salı Güncel Döviz Kurları)
16 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: Dolar ve Euro’daki hareketlilik güncel döviz kurlarına ilgiliyi artırırken yatırımcılar son durumu takip ediyor. Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, 33 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 36 seviyesini gördü. Peki, dolar ve Euro fiyatları ne kadar? İşte dolar ve Euro'da son durum...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor.
İşte 16 Temmuz 2024 Salı Dolar ve Euro fiyatları...
Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 33,0062 (alış) 33,0585'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,0270 TL seviyelerinde seyrediyor.
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