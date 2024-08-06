Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (6 Ağustos Salı Güncel Döviz Kurları)
6 AĞUSTOS ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 33,45 liradan, euro 36,72 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 6 Ağustos Salı güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:30 itibarıyla 33,4516 (alış) 33,4679'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7211 TL seviyelerinde seyrediyor.
Bu konularda ilginizi çekebilir