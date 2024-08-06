  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. Burak KÜNTAY
  4. Amerika'nın İsrail'e ihtiyacı mı var?

Amerika'nın İsrail'e ihtiyacı mı var?

Prof. Dr. Burak KÜNTAY
Prof. Dr. Burak KÜNTAY DÜNYA’NIN POLİTİKASI burak.kuntay@dunya.com

Uzun zamandır akıl­lardaki soru Ameri­ka’nın İsrail’e geleneksel desteği azalıyor mu? Ce­vap evet ama yakın za­man için baktığımızda de­ğil. Sonunda söyleneceği başta söyleyip sebepleri ile açıklayayım.

ABD’nin; İsrail’e kayıt­sız şartsız desteği uzun zaman öncesine dayanıyor. Temel sebeplerden ilki İsrail devleti kurulduğu dönemde, Amerika’nın Orta Doğu’daki en önemli kalesi İsrail’di. Stratejik olarak büyük öneme sahipti.

İkinci sebep Amerika’da ya­şayan Yahudilerin kontrol et­tiği kapital ve şüphesiz sistem­deki etkileri. Bunun yanında birçok yan etken var ama bu ikisi olmazsa olmaz. Peki ne değişiyor? Birçok şey. Bazıla­rını önemine göre ele alalım.

Amerika’nın İsrail’i her şart­ta desteklediği yıllarda, Orta Doğu’da Amerika’nın yegâne kalesi İsrail’di. Stratejik ola­rak karada olmak demekti. İsrail ne olursa olsun ayakta kalmalıydı. Oysa bugün du­rum aynı değil. Bugün Emir­liklerden Katar’a, Suudi Ara­bistan’dan Ürdün’e, hatta Mı­sır’a Amerika’nın bölgede çok yakın müttefikleri var. Bu ül­keler artık sadece petrol zen­gini çöl ülkeleri değil. Her biri kendi ülkelerinde kurdukları son Amerikan üniversiteleri­nin temsilciliklerinden tutun, ülkelerinin bir çölden ziyade turistik cennet haline gelme­sine kadar ekonomilerindeki şekil değişiklikleri ile ABD’ye her gün daha da yaklaşıyor­lar. Artık Amerika için hayat İsrail’den ibaret değil.

Yaklaşık 30-40 sene öncesi­ne kadar Amerika’daki Ame­rikan vatandaşı Yahudiler, İs­rail’i ve İsrail’in menfaatleri­ni en az Amerika kadar belki daha fazla değerli tutuyorlar­dı. Holokost sürecinden yeni çıkılmış ve İsrail’i ayakta tut­mak için Amerikalı Yahudi­ler seferber olmuştu. O nes­lin üzerine bugün iki nesil da­ha eklendi. Artık Amerika’nın menfaatleri birçok Amerika­lı Yahudi için İsrail’den daha önde. Dolayısıyla artık birçok şeye Amerika’nın çıkarlarını İsrail’den daha önde tutan bir nesil hakim.

İsrail; İkinci Dünya Savaşı’n­da mağdur olan Yahudi top­lumuna bir diyet olarak ku­ruldu. Büyük zulme uğrayan Yahudiler, Filistin toprakların­da devletlerini kurdular. Bu topraklarda önce Arap dev­letlerinin saldırıları, ardın­dan Filistin Kurtuluş Örgütü ile mücadelesi, zaten buraya tek taraflı ve adaletsiz bakan dünya için İsrail’e mağdur ül­ke görüntüsü yarattı.

Ancak o zamanın mağduru, bugü­nün dünyasının her türlü ada­letsiz bakışına rağmen artık mağdur eden durumuna gel­di. Şüphesiz sosyal medya et­kisiyle yapılan katliamlar da saklanabilir olmaktan çık­tı İsrail için. Dünyanın hakim medya organları istediği ka­dar yayınlamasın, 40 bin in­sanı katletmenin görüntüleri tüm dünyada İsrail’in yaptık­larını gözler önüne serdi. Bu da ABD kamuoyunda büyük tepkilere sebep oldu.

Amerika’daki Yahudi ser­mayesi hala çok güçlü ama artık her şeye tek hakim değil. Asyalı’dan Hintli’ye, Çinli’den Latin’e; Amerika’da kapital ar­tık farklılaştı. Para sahipleri artık aynı kişiler değil. Serma­ye birçok farklı sektöre, etnik gruba ve siyasi görüşe yayıl­dı. Savaş ve savunma ekono­misi yerini iletişim ve teknolo­ji ürünlerine bıraktı, bu da sis­temdeki İsrail etkisini azalttı.

Değişen Amerikan seçmen davranışı geleneksel azınlık oylarını alan Demokrat Par­ti’de ciddi farklılaşmaya se­bep oldu. Demokrat Parti’nin sol tarafında kalan seçmen İsrail’in Gazze’de yaptıkları­na çok tepkili. Değişen nesil, değişen seçmen davranışı, el değiştiren kapital bu seçme­nin üzerindeki baskıları yıllar içinde azalttı ve tepkiselliği­ni arttırdı. Cumhuriyetçi Par­ti için aynı şeyi söyleyemem ama kesinlikle Demokrat Par­ti’de İsrail’e verilecek sınırsız destek oy kaybına sebep olu­yor artık. Bu da başlı başına bir değişim demek.

Bütün bu sebepler bize net olarak gösteriyor ki; Ameri­ka’nın İsrail’e kayıtsız desteği azalıyor ve hikâye sona geli­yor. Ama henüz değil en az bir 10-15 sene daha mevcut İsra­il ağırlığı Amerikan siyasetin­de devam edecek ve destek kesilmeyecek. Ancak 15 sene insan için uzun, devletler ve dünya için çok kısa bir zaman. Zaman değişiyor şartlar deği­şiyor normal olarak ilişkilerde değişecektir

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Değişen seçmen, değişen Amerika 30 Temmuz 2024
 Yine bir ilk: Biden çekildi 23 Temmuz 2024
ABD Başkanları ve suikastlar 16 Temmuz 2024
Bozkurt 09 Temmuz 2024
Düello 02 Temmuz 2024
Putin’in ziyaretleri 25 Haziran 2024
I Biden 11 Haziran 2024
Trump’tan yine bir ilk 04 Haziran 2024
Çöküşün başlangıcı 28 Mayıs 2024
ABD üniversitelerinde neler oluyor? 21 Mayıs 2024