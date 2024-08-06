Amerika'nın İsrail'e ihtiyacı mı var?
Uzun zamandır akıllardaki soru Amerika’nın İsrail’e geleneksel desteği azalıyor mu? Cevap evet ama yakın zaman için baktığımızda değil. Sonunda söyleneceği başta söyleyip sebepleri ile açıklayayım.
ABD’nin; İsrail’e kayıtsız şartsız desteği uzun zaman öncesine dayanıyor. Temel sebeplerden ilki İsrail devleti kurulduğu dönemde, Amerika’nın Orta Doğu’daki en önemli kalesi İsrail’di. Stratejik olarak büyük öneme sahipti.
İkinci sebep Amerika’da yaşayan Yahudilerin kontrol ettiği kapital ve şüphesiz sistemdeki etkileri. Bunun yanında birçok yan etken var ama bu ikisi olmazsa olmaz. Peki ne değişiyor? Birçok şey. Bazılarını önemine göre ele alalım.
Amerika’nın İsrail’i her şartta desteklediği yıllarda, Orta Doğu’da Amerika’nın yegâne kalesi İsrail’di. Stratejik olarak karada olmak demekti. İsrail ne olursa olsun ayakta kalmalıydı. Oysa bugün durum aynı değil. Bugün Emirliklerden Katar’a, Suudi Arabistan’dan Ürdün’e, hatta Mısır’a Amerika’nın bölgede çok yakın müttefikleri var. Bu ülkeler artık sadece petrol zengini çöl ülkeleri değil. Her biri kendi ülkelerinde kurdukları son Amerikan üniversitelerinin temsilciliklerinden tutun, ülkelerinin bir çölden ziyade turistik cennet haline gelmesine kadar ekonomilerindeki şekil değişiklikleri ile ABD’ye her gün daha da yaklaşıyorlar. Artık Amerika için hayat İsrail’den ibaret değil.
Yaklaşık 30-40 sene öncesine kadar Amerika’daki Amerikan vatandaşı Yahudiler, İsrail’i ve İsrail’in menfaatlerini en az Amerika kadar belki daha fazla değerli tutuyorlardı. Holokost sürecinden yeni çıkılmış ve İsrail’i ayakta tutmak için Amerikalı Yahudiler seferber olmuştu. O neslin üzerine bugün iki nesil daha eklendi. Artık Amerika’nın menfaatleri birçok Amerikalı Yahudi için İsrail’den daha önde. Dolayısıyla artık birçok şeye Amerika’nın çıkarlarını İsrail’den daha önde tutan bir nesil hakim.
İsrail; İkinci Dünya Savaşı’nda mağdur olan Yahudi toplumuna bir diyet olarak kuruldu. Büyük zulme uğrayan Yahudiler, Filistin topraklarında devletlerini kurdular. Bu topraklarda önce Arap devletlerinin saldırıları, ardından Filistin Kurtuluş Örgütü ile mücadelesi, zaten buraya tek taraflı ve adaletsiz bakan dünya için İsrail’e mağdur ülke görüntüsü yarattı.
Ancak o zamanın mağduru, bugünün dünyasının her türlü adaletsiz bakışına rağmen artık mağdur eden durumuna geldi. Şüphesiz sosyal medya etkisiyle yapılan katliamlar da saklanabilir olmaktan çıktı İsrail için. Dünyanın hakim medya organları istediği kadar yayınlamasın, 40 bin insanı katletmenin görüntüleri tüm dünyada İsrail’in yaptıklarını gözler önüne serdi. Bu da ABD kamuoyunda büyük tepkilere sebep oldu.
Amerika’daki Yahudi sermayesi hala çok güçlü ama artık her şeye tek hakim değil. Asyalı’dan Hintli’ye, Çinli’den Latin’e; Amerika’da kapital artık farklılaştı. Para sahipleri artık aynı kişiler değil. Sermaye birçok farklı sektöre, etnik gruba ve siyasi görüşe yayıldı. Savaş ve savunma ekonomisi yerini iletişim ve teknoloji ürünlerine bıraktı, bu da sistemdeki İsrail etkisini azalttı.
Değişen Amerikan seçmen davranışı geleneksel azınlık oylarını alan Demokrat Parti’de ciddi farklılaşmaya sebep oldu. Demokrat Parti’nin sol tarafında kalan seçmen İsrail’in Gazze’de yaptıklarına çok tepkili. Değişen nesil, değişen seçmen davranışı, el değiştiren kapital bu seçmenin üzerindeki baskıları yıllar içinde azalttı ve tepkiselliğini arttırdı. Cumhuriyetçi Parti için aynı şeyi söyleyemem ama kesinlikle Demokrat Parti’de İsrail’e verilecek sınırsız destek oy kaybına sebep oluyor artık. Bu da başlı başına bir değişim demek.
Bütün bu sebepler bize net olarak gösteriyor ki; Amerika’nın İsrail’e kayıtsız desteği azalıyor ve hikâye sona geliyor. Ama henüz değil en az bir 10-15 sene daha mevcut İsrail ağırlığı Amerikan siyasetinde devam edecek ve destek kesilmeyecek. Ancak 15 sene insan için uzun, devletler ve dünya için çok kısa bir zaman. Zaman değişiyor şartlar değişiyor normal olarak ilişkilerde değişecektir