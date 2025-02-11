Elon Musk ve DOGE ekibi
Son dönemlerde herkes Amerikan dış politikasındaki gelişmelere ve Başkan Trump’ın söylemlerine o kadar odaklandı ki iç politikada başlayan büyük kaosu tüm dünya gözden kaçırıyor.
Grönland’dan Panama’ya, Kanada’dan Ukrayna’ya, Çin’den İran’a, Gazze’den Meksika’ya dış politikada Trump’ın söylemleri o kadar radikal ve kaotik ki dünyanın birçok ülkesindeki dış politika analistleri ister istemez bu söylemler doğrultusunda dünya politikasının geleceğine odaklanıyor. Oysa asıl mesele ve asıl kaos Amerika Birleşik Devletleri’nin içerisinde.
Şüphesiz ki bu krizlerden ilki ve belki de en gürültülü olanı Elon Musk ve meşhur DOGE ekibi. DOGE ‘Department of Government Efficiency’ hükümeti daha verimli çalıştırma departmanı. Seçimlerden önce Donald Trump tarafından, Elon Musk’ın özel yetkilerle donatılarak hayata geçirdiği bir departman. Amerikan Devleti’nin üzerindeki ağırlıklardan kurtulma, gereksiz harcamaları ortadan kaldırma, devletin verimliliğini artırmak için lüzum olmayan birimleri kapatmak gibi bir görevi vardı. Ancak çok kısa zaman içinde iş çok enteresan bir boyuta geldi.
Elon Musk’ın kurduğu DOGE ekibi; birçok federal hükümet biriminin içine girip buralarda olağanüstü yetkilerle verileri inceleyip, o veriler üzerinden işten çıkarmalardan birim kapatmalarına kadar önemli kararlar alıyor ve bunların uygulamalarını da Başkan Trump’a kanun hükmünde kararnamelerle yaptırıyorlar. Şunu söylemekte fayda var, bu ekibin neredeyse hiçbirinin devlet tecrübesi yok.
Senato’da büyük hareketlilik
Devlet örneğin NOAA Hava ve İklim Araştırmaları ile alakalı birim, USAID Amerika’nın İnsani Yardım konularında en üst düzeyde hizmet veren birimi, FAA Ulaştırma Bakanlığına bağlı Federal Havacılık Dairesi, Maliye Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı gibi birçok birimde Musk ve ekibi, olağan üstü yetkiler ile araştırma ve bilgi toplama yapıyor.
Sebep ne olursa olsun devletin birimleri içinde özel yetkili bir grubun en hassas bilgilere erişmesi bu bilgiler doğrultusunda direkt Başkanı bilgilendirmesi ve o doğrultuda kararlar alınması belki kısa bir müddet için tolere edilebilir.
Ancak federal çalışanların yerlerinin değiştirilmesi uzun süreli izne çıkarılması ve hatta iş anlaşmalarının feshedilmesine kadar giden önemli önlemler bir noktadan sonra büyük bir krize yol açacaktır. Çok açık ve net söylüyorum Senato’da büyük hareketlilik başladı. Musk’ın tarzı, üslubu ve elinde bulunan X’i adeta bir kamuoyu oluşturma silahı gibi kullanması sadece Demokratların değil, Senato ve Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin bile tepkisini çekmeye başlamış durumda.
İlk kurban Musk olur
Bazen büyük işler yapmakla, işleri büyük mahvetmek arasında çok ince bir çizgi vardır. Musk, şu an bu çizginin tam üstünde ve dengesini kaybediyor. Sistemi zorluyor ve zorladığı sistemin içinde sadece Demokratlar veya Trump karşıtları yok. Eğer Trump’ın söylem ve politikaları iç politikada da bu doğrultuda ilerlerse ve çok hızlı kazanımlar getirmezse işler karışır. Daha net söyleyeyim insanların cebi, ülkenin ekonomisi alınan kararlarla kısa vadede iyi anlamda etkilenmez ise sistem Trump’a karşı dönmeye başlar.
Hem de içinde Cumhuriyetçi Senatör, Temsilciler Meclisi üyelerinin, Trump’ın atadığı yargıçların ve Trump’ın büyük finans destekçilerinin olduğu sistemden bahsediyorum. Eleştirildiği ve üzerine gidildiği anda ilk hedef Trump olmaz. Trump’tan bir kurban istenir. Kanaatimce bu üslup, tarz ve eylem planı böyle devam ederse kısa vadede de müspet getiriler olmazsa, Trump yönetiminin vermek zorunda olduğu ilk kurban Elon Musk olur.
Değişim çok zorlayan sistem dışına itilir
Elon Musk’ın devlet sistemini kıran döken tarzı ve söylemleri her şeyi ben bilirim yaklaşımları; özel sektörde, kendi şirketinizde, kendi girişimlerinizde çok önemli bir başarı etkeni olabilir. Ancak devletler ve devlet sistemleri sadece verimlilik kârlılık üzerinden okunmaz. Devlet sistemleri her ülkenin tarihi yaşanmışlıkları, sosyolojisi, kültürü, ekonomisi ve coğrafyasıyla alakalı olarak şekillenir, yıllar içinde test edilir ve belli bir noktaya gelir. Benim şirketlerimde işler böyle yapılıyor ve çok da başarılı olunuyor deyip yüzlerce yıllık tarihi olan devlet sistemleri bir günde değişmez. Ama o değişimi çok zorlayanlar sistemin dışına itilir. Önümüzdeki altı ay ile bir sene içinde Trump’ın ilk firesine şahitlik edebiliriz.