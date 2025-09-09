Bir büyük fark

Geçtiğimiz hafta Çin’de üç liderin bir araya gelmesi başta Amerika olmak üzere tüm dünyada büyük etki yarattı. Ben­de yarattığı etki ise genel konuşulanın öte­sinde daha farklı bir etki. Malumunuz ol­duğu üzere Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Ekim 1949 senesinde kuruldu.

Bundan tam 10 sene sonra 1 Ekim 1959’da Çin lideri Mao Zedung, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu­nun 10. senesi şerefine ittifakta olduğu 3 li­deri davet etti ve o 3 liderin halka el sallar­ken meşhur bir pozu vardır. En başta Kuzey Kore lideri Kim İl-sung, şu anki lider Kim Jong-Un’un dedesi.

Zhou Enlai Çin Başba­kanı ev sahiplerinden biri olarak pozda yar almış. Ortada Ho Chi Minh Vietnam Lideri yanında Mao Zedung Çin lideri ve ev sahibi. Son olarak Nikita Khrushchev SSCB lideri. O fotoğrafı yıllarca derslerde anlattık okut­tuk. Neydi oradaki önemli mesele ev sahi­bi Çin ama ağır konuk o fotoğrafın asıl lide­ri ve gücü Nikita Khrushchev idi. Yani Çin yardımcı oyuncu, başrol ise SSBC idi. Sene 1959. Neredeyse 66 sene sonra Vietnam ha­riç aynı foto verildi geçen hafta. Bu sefer de­desinin yerine Kuzey Kore lideri Kim Jong- Un, Çin lideri ve ev sahibi Mao yerinde Xi Jinping ve Misafir Eski SSCB lideri Khrus­hchev yerine yeni Rusya Lideri Putin.

Bu fotoğraftan bir sürü şey çıkartırsınız, yorumlar, öngörüler de bulunursunuz an­cak ben geçen haftaki fotoğrafa bakınca 66 sene öncesini gördüm sadece ve iki fotoğraf arasındaki bir büyük farkı.

O bir fark; dengelerin ve ittifaktaki rolle­rin değişmiş olmasıydı. Artık yön belirleyi­ci esas ağır abi SSCB değil, Çin haline gel­mişti. Hem ekonomisi hem şovunu yaptığı askeriyesi ile bambaşka bir noktaya gelmiş­ti Çin. 66 senede Rusya ile Çin artık yer de­ğiştirmişti. Başrol değişmişti. Bu bir insan ömrü için çok uzun ama uluslararası iliş­kiler ve dünya siyasi tarihi açısından güç­ler dengesinin nerelerden nereye kaydığını görmek açısından çok kısa bir zaman.

Dünya sisteminde değişim başlayacak

59 senesinde o fotoğrafa bakan batı blo­ğu ülkeleri ve liderleri, halkları ile bera­ber karşılarında nefret ettikleri korkunç bir tablo görmekteydiler. Hiç tereddütsüz bu böyleydi. Oysa ki bugün 66 sene sonra­ki bu fotoğrafa bakan batılı liderler ve halk­lar aynı gözlemi baktı? Sanmam. Aynı nef­ret ve korkularla mı izlediler? Bence hayır. Batı bloğu, Trump yönetimi ile öyle bir test edilmeye başlandı ki Avrupa’daki bazı li­derlere ve halkalara Trump’ın tarzının Xi Jinping’den veya Putin’den daha agresif ve korkutucu geldiğinden eminim.

Tam dillendirmeseler de söyleyemeseler de durum bu. Ne Çin o eski Çin, ne Ameri­ka eski Amerika. Ne Çin eskisi gibi kapa­lı ve fakir. Ne Amerika eskisi gibi açık ve kucaklayıcı. Denebilir ki bu dönem böyle, Trump sonrası değişir. Muhtemelen deği­şir doğrudur. Ancak bir gerçek var ki yıllar içerisinde yapılan dış politika yatırımları, ittifak çabaları 4 yılda 10 sene geriye gide­bilir. Bir yandan da Çin’in farklılaşan yak­laşımı yanına bambaşka ittifaklar ve ülke­ler çekebilir.

İşte hep bahsettiğim dünya sisteminin değişiminin başlangıç günlerindeyiz. Sis­tem değişmeye, dengeler farklılaşmaya başlıyor. Her şey yeniden başlıyor ama bu bizim göreceğimiz çok yakın zamanda he­men olmayabilir. Ama artık soğuk savaş ve çift kutuplu dünya ve onu izleyen iyi huy­lu hegemon dönemi tek kutuplu dünya dö­nemi bitti. 1959 da çekilen ve 2025 sene­sinde çekilen bu iki fotoğraftaki tek büyük fark dünyanın ne denli hızlı döndüğünün ve yeni düzenin doğum sancılarının başladığı­nın işareti.