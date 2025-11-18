Cumhuriyetçilerin zor günleri

Son 1-2 aydır yaşanan bazı hadiseler hem Trump’ı hem de cumhuriyetçileri ciddi anlam­da zora sokmaya başladı.

Öncelikle Trump’ın ek ticaret vergileri meselesi var. Bu vergilerin sonu ne olursa olsun mahkeme­lerde mütemadiyen yeniden ele alınıyor olması ve sürecin yarattığı kırılganlık ekonomiye zarar ve­riyor. Üstüne belli malların pahalı hale gelmesi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin eleman almayı iyice azaltması cumhuriyetçi seçmeni direk vuran bir etken. Bu süreç bir müddettir Trump yönetimi­ni ve cumhuriyetçileri sıkıntıya sokuyor. Diğer bir mevzu, California’da ‘gerrymandering’ diye tabir ettiğimiz seçmen bölgelerinin nüfus değişikliği dü­ellosunda yaşananlar. Nüfus değişimine göre par­tiler, temsilciler meclisi seçim bölgelerini eyalet meclislerinin oyları ile değiştirir. Bazı eyaletlerde kongre kararı kafiyken (eyalet kongreleri) bazı eya­letlerde ise halk oyu gerekir. Trump’ın California için cumhuriyetçiler lehine yapmak istediği harita değişikliği, California halkının ezici oyuyla demok­ratlar lehine sonuçlanması ile ayrı bir bozgun oldu.

Diğer mesele sağlık reformu. Nam-ı diğer Oba­macare. Obama’nın büyük zorluklar ve mücadeley­le getirdiği herkes için sigorta programı Trump’ın ilk döneminde parçalanmaya başladı, Biden dö­neminde biraz iyileştirmeye başlansa da ikinci Trump döneminde iyiden iyiye tarumar edildi. An­cak yerine bir şey konmak konusunda sorunlar çı­kınca alternatifsizlik cumhuriyetçi seçmenden de Obama care den istifade eden kitlede hoşnutsuzluk yarattı. Bir seneye ciddi bir alternatif ortaya sunul­mazsa Trump ve cumhuriyetçiler bu süreçte ciddi yara alır. Hükümet kapanması meselesi her daim bir düelloya dönüşmüştür. Son ana kadar restleşi­lir en sonunda iki tarafta kayıpları riske etmemek için anlaşmaya gider. Ancak bu seferki tarihin en uzun kapanması oldu ve ekonomik olarak federal çalışanları ciddi etkiledi. Üstüne üstlük bir de ha­va ulaşımından, ihtiyaç sahiplerine yemek verilme süreçlerinde oluşan sorunlar büyük ölçüde halk tarafında tepkiye dönüştü. Bu düelloda kamuoyu yoklamaları bize net bir şekilde sürecin Trump’a ve cumhuriyetçilere kaybettirdiğini gösterdi. Ge­lelim son seçimlere, her türlü ittifaka güç kullanı­mına baskıya rağmen başta New York belediye baş­kanlığı ve bazı valilikler olmak üzre demokratlar sağlam bir başarı kazandı. Ekonomi başta bunun birçok sebebi var ama netice 1 sene sonrası için ka­muoyuna ve siyasilere sağlam mesajlar verdi. Bu mağlubiyet, cumhuriyetçiler için kısa vadede uyarı zilleri çalıyor ama uzun vadede demokrat partideki büyük çatlamanın da habercisi ki bu mevzuyu baş­ka bir yazıda kapsamlı ele alacağım. Gelelim son mevzuya. Epstien meselesi artık bilmeyen, duyma­yan kalmadı bu meseleyi baştan anlatmayacağım. Esas nokta cumhuriyetçiler içinde de bazı kongre üyelerinin bu mektupların açıklanmasına ve duyu­rulmasına dair demokratlarla iş birliği yapması. Bu sürecin önünü kapamak isteyen kim olursa olsun bu süreçte büyük kaybeder. Sonunun nereye vara­cağı meçhul ama şimdilik gördüğümüz yazışmalar ve mesajlaşmalar bu sürecin içindeki kimselerin de meselenin de ne kadar derine ve ne kadar pisli­ğe gideceğini görüyor. Bu tam bir muamma açılır­sa büyük olay, açıklanmasa da büyük olay. Her ge­çen gün ise yeni olaylara gebe. İşte son bir iki aydır yaşanan bu gelişmeleri sadece detayına girmeden başlıklarıyla ele aldım. Amerikan siyasetinde akan suyu tersine döndürmek için yeterince fazla etken var. Bir o kadar destek artırmak için de bazı fırsat­lar var. Şimdi mesele gerçeklerde değil algıların nasıl oluşturulup bunların nasıl pazarlandığında. Bekleyip göreceğiz hem de çok değil.