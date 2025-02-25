Önce ekonomi
Trump başa geldiğinden beri dünyanın dış politika gündemi neredeyse tamamen dolu. Hiçbir konuya da tam konsantre olabildiğimiz söylenemez. Panama derken, Grönland’a, oradan Danimarka’ya, oradan Çin’e bir daha Kanada’ya, Rusya’ya, Ukrayna’ya, Gazze’ye.
Çok hızlı değişen dünya gündemi daha da doğrusu değiştiren bir Amerikan Başkanı var karşımızda. Doğal olarak dünyanın hemen hemen her ülkesindeki politika yapıcılar, uzmanlar ve halklar; Trump’ın kendi bölgeleri ya da ülkeleriyle alakalı alacağı kararlara konsantre.
Oysaki Trump’ın gücünü aldığı Amerikan iç siyaseti, dış politikadan o kadar da etkilenmiyor. Dış politika gündemi halkın kararlarını, birçok kişinin düşündüğü kadar ya da bizleri etkilediği kadar etkilemiyor. Meksika Körfezi’nin adının Amerika Körfez’i olması halk nezdinde çok da önemli değil. Gazze, Panama, Ukrayna’nın nerede olduğunu bilmeyen bir sürü Amerikalı var. Trump'a bu gücü veren; ekonomiyi ve Amerika’yı güçlendireceği söylemleri ve bu politikaları oldu.
Musk’a destek yüzde 42
Daha geçen gün yapılan bir ankette, her anketi genelde paylaşmam; Trump'ın ekonomi politikalarını halkın sadece yüzde 32’lik bir kesiminin desteklediğini gösteriyor. Bununla beraber halkın yüzde 58’i enflasyonla mücadeleyi en büyük umut olarak görüp, Trump’ı bu noktada hâlâ tam bırakmış değiller. Orantılı bir şekilde partilere dağılmış, yetişkinlerle yapılmış bu ankette; Trump’ın göç politikaları (en kuvvetli olduğu alan) yüzde 55 destek görüyor. Trump, Elon Musk'a federal hükümetin daha verimli çalışma politikaları ve federal devletin giderlerini azaltma projesi için verdiği yetkiye halkın desteği yüzde 42. Meksika Körfezi’nin adının Amerika Körfezi olması yüzde 30 destek görmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri’nin Gazze’yi devralması konusu; sadece yüzde 25 destek görmüş. Sözün özü; kimsenin Amerikan dış politikasında ne olduğu konusu, ekonominin gidişatı kadar umurunda değil. Bu da çok doğal bir reaksiyon.
Limitleri ekonomi belirleyecek
Trump koltuğa daha yeni oturdu ve bahsettiğimiz kişi Trump bile olsa, en az bir sene mevcut Başkan’a politikalarını hayata geçirmesi için süre tanınır. Bu yazılı olmayan bir kural gibidir. Ancak bir gerçek de var ki; Trump bu süreyi bazı politikalarıyla muhtemelen kısaltıyor.
Federal devletteki işten çıkarmalar, üstüne enflasyonda çok da gözle görülebilir bir değişimin olmayışı, diğer politikalar nasıl seyrederse etsin Trump’a çok ciddi güç kaybettirecektir. Süleyman Demirel’in dediği gibi; “iktidarları tencere götürür”. Herkes her ülkede birçok konuyu konuşur, anlatır, tartışır ama neticede ekonominin gidişatı, ne kadar şaşaalı bir şekilde iktidara gelseniz de hatta geleli sadece bir ay bile olsa iktidarınızın temellerini sarsar.
İşte Trump’ın durumu net bir şekilde budur. Ne yaparsa yapsın ekonomide, kısacası seçmeni etkileyen birincil parametrede kısa zamanda bariz bir iyileşme görülmezse bu Trump’ı kısa zamanda zora sokar. Diyebilirsiniz ki önünde bir daha seçim yok, niye kamuoyundaki gelişmeleri çok da umursasın. Çünkü ne Amerikan Devleti ne Cumhuriyetçi Parti ne de Başkanlık Makamı Trump’dan ibaret değil. Dün o koltukta başkası vardı, yarın başkası olacak. Trump'ın söylem ve politikalarının limitlerini Amerikan ekonomisindeki gelişmeler ve ekonominin gittiği güzergâh belirleyecek.
Neyi, ne kadar yapacağının kriteri
Güçlenen bir Amerikan ekonomisi, dış politikada istediği gibi hareket eden bir Trump meydana getirir. Çok marjinal kararlar almadıkça, Amerikan dış politikasını kökten sarsmadıkça, ekonomi iyi ise kimse dönüp de Trump’a Gazze’de ne yaptın, Ukrayna liderine niye öyle söyledin diyemez. Ama içeride işler karışırsa, Amerikan ekonomisi sıkıntıya girerse, beklenen ekonomik kalkınma bir an önce sinyallerini olumlu anlamda vermezse o zaman dış politikada Trump’ın eli kolu bağlanır. Alacağı her karar, atacağı her adım, gideceği her istikamet Amerikan iç siyaseti tarafından durdurulur ve bloke edilir. Kısacası Trump’ın neyi ne kadar yapacağını bize kimse değil Amerikan iç siyasetindeki politikaları, daha da net olmak gerekirse Amerikan ekonomisindeki kısa vadeli başarısı gösterecek.