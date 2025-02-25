  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. Burak KÜNTAY
  4. Önce ekonomi

Önce ekonomi

Prof. Dr. Burak KÜNTAY
Prof. Dr. Burak KÜNTAY DÜNYA’NIN POLİTİKASI [email protected]

Trump başa geldiğinden beri dünyanın dış politika gündemi neredeyse tama­men dolu. Hiçbir konuya da tam konsantre olabildiğimiz söylenemez. Panama derken, Grönland’a, oradan Danimarka’ya, oradan Çin’e bir daha Kanada’ya, Rusya’ya, Uk­rayna’ya, Gazze’ye.

Çok hızlı değişen dün­ya gündemi daha da doğrusu değiştiren bir Amerikan Başkanı var karşımızda. Doğal olarak dünyanın hemen hemen her ülkesin­deki politika yapıcılar, uzmanlar ve halklar; Trump’ın kendi bölgeleri ya da ülkeleriyle alakalı alacağı kararlara konsantre.

Oysaki Trump’ın gücünü aldığı Amerikan iç siya­seti, dış politikadan o kadar da etkilenmi­yor. Dış politika gündemi halkın kararlarını, birçok kişinin düşündüğü kadar ya da biz­leri etkilediği kadar etkilemiyor. Meksika Körfezi’nin adının Amerika Körfez’i olma­sı halk nezdinde çok da önemli değil. Gazze, Panama, Ukrayna’nın nerede olduğunu bil­meyen bir sürü Amerikalı var. Trump'a bu gücü veren; ekonomiyi ve Amerika’yı güç­lendireceği söylemleri ve bu politikaları ol­du.

Musk’a destek yüzde 42

Daha geçen gün yapılan bir ankette, her anketi genelde paylaşmam; Trump'ın eko­nomi politikalarını halkın sadece yüzde 32’lik bir kesiminin desteklediğini gösteri­yor. Bununla beraber halkın yüzde 58’i enf­lasyonla mücadeleyi en büyük umut olarak görüp, Trump’ı bu noktada hâlâ tam bırak­mış değiller. Orantılı bir şekilde partilere dağılmış, yetişkinlerle yapılmış bu anket­te; Trump’ın göç politikaları (en kuvvetli ol­duğu alan) yüzde 55 destek görüyor. Trump, Elon Musk'a federal hükümetin daha ve­rimli çalışma politikaları ve federal devle­tin giderlerini azaltma projesi için verdiği yetkiye halkın desteği yüzde 42. Meksika Körfezi’nin adının Amerika Körfezi olması yüzde 30 destek görmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri’nin Gazze’yi devralma­sı konusu; sadece yüzde 25 destek görmüş. Sözün özü; kimsenin Amerikan dış politika­sında ne olduğu konusu, ekonominin gidişa­tı kadar umurunda değil. Bu da çok doğal bir reaksiyon.

Limitleri ekonomi belirleyecek

Trump koltuğa daha yeni oturdu ve bah­settiğimiz kişi Trump bile olsa, en az bir se­ne mevcut Başkan’a politikalarını hayata ge­çirmesi için süre tanınır. Bu yazılı olmayan bir kural gibidir. Ancak bir gerçek de var ki; Trump bu süreyi bazı politikalarıyla muhte­melen kısaltıyor.

Federal devletteki işten çı­karmalar, üstüne enflasyonda çok da gözle görülebilir bir değişimin olmayışı, diğer po­litikalar nasıl seyrederse etsin Trump’a çok ciddi güç kaybettirecektir. Süleyman Demi­rel’in dediği gibi; “iktidarları tencere götü­rür”. Herkes her ülkede birçok konuyu ko­nuşur, anlatır, tartışır ama neticede ekono­minin gidişatı, ne kadar şaşaalı bir şekilde iktidara gelseniz de hatta geleli sadece bir ay bile olsa iktidarınızın temellerini sarsar.

İşte Trump’ın durumu net bir şekilde bu­dur. Ne yaparsa yapsın ekonomide, kısacası seçmeni etkileyen birincil parametrede kısa zamanda bariz bir iyileşme görülmezse bu Trump’ı kısa zamanda zora sokar. Diyebilir­siniz ki önünde bir daha seçim yok, niye ka­muoyundaki gelişmeleri çok da umursasın. Çünkü ne Amerikan Devleti ne Cumhuriyet­çi Parti ne de Başkanlık Makamı Trump’dan ibaret değil. Dün o koltukta başkası vardı, yarın başkası olacak. Trump'ın söylem ve politikalarının limitlerini Amerikan ekono­misindeki gelişmeler ve ekonominin gittiği güzergâh belirleyecek.

Neyi, ne kadar yapacağının kriteri

Güçlenen bir Amerikan ekonomisi, dış politikada istediği gibi hareket eden bir Trump meydana getirir. Çok marjinal ka­rarlar almadıkça, Amerikan dış politikasını kökten sarsmadıkça, ekonomi iyi ise kimse dönüp de Trump’a Gazze’de ne yaptın, Uk­rayna liderine niye öyle söyledin diyemez. Ama içeride işler karışırsa, Amerikan eko­nomisi sıkıntıya girerse, beklenen ekono­mik kalkınma bir an önce sinyallerini olum­lu anlamda vermezse o zaman dış politika­da Trump’ın eli kolu bağlanır. Alacağı her karar, atacağı her adım, gideceği her istika­met Amerikan iç siyaseti tarafından durdu­rulur ve bloke edilir. Kısacası Trump’ın neyi ne kadar yapacağını bize kimse değil Ameri­kan iç siyasetindeki politikaları, daha da net olmak gerekirse Amerikan ekonomisindeki kısa vadeli başarısı gösterecek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bir devrin sonu 18 Şubat 2025
Elon Musk ve DOGE ekibi 11 Şubat 2025
Trump’lı günler 04 Şubat 2025
Tek yürek Kanada 28 Ocak 2025
Grönland 21 Ocak 2025
Roosevelt-Carter-Trump hangi Panama Kanalı? 07 Ocak 2025
Beşiktaş kongresi ve bitmeyen değişim 31 Aralık 2024
Güneş Kral 24 Aralık 2024
Trump’a az kala 17 Aralık 2024
Suriye 10 Aralık 2024