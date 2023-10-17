Dolar kuru 28 lira sınırında (17 Ekim 2023 güncel döviz kuru)
Dolar kuru 28 lira sınırına yaklaşırken, avro kuru 29,4 seviyesinde seyrediyor.
Haber Merkezi
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Serbest piyasada dolar 27,9020 liradan, avro 29,4190 liradan güne başladı. Serbest piyasada 27,9000 liradan alınan dolar, 27,9020 liradan satılıyor.
Güncel avro kuru
29,4170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,4190 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 27,88 lira, avronun satış fiyatı ise 29,40 lira olmuştu.