Dolar kuru bugün ne kadar? ( 13 Eylül 2023 dolar-euro fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9060 liradan, avro 28,9230 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9060 liradan, avro 28,9230 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9040 liradan alınan dolar 26,9060 liradan satılıyor. 28,9210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,9230 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9030 lira, avronun satış fiyatı ise 28,8240 lira olmuştu