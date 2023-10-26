Dolar kuru bugün ne kadar? ( 26 Ekim 2023 dolar-euro fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 28,1420 liradan, avro 29,6770 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,1420 liradan, avro 29,6770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,1400 liradan alınan dolar, 28,1420 liradan satılıyor. 29,6750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6770 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,1200 lira, avronun satış fiyatı ise 29,7970 lira olmuştu.
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