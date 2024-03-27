Dolar ve avro kaç TL oldu? (27 Mart güncel döviz kuru)
Dolar ve avro kurunda tarihi seviyeler devam ederken, bir süredir yatay seyir de devam ediyor. 27 Mart itibariyle dolar 32,2; avro ise 34,9'dan işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2250 liradan alınan dolar, 32,2270 liradan satılıyor. 34,9050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9430 lira olmuştu.