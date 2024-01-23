Dolar ve avro tarihi seviyelerde (23 Ocak 2024 güncel döviz kuru)
ABD doları ve avro tarihi seviyelerde kalmaya devam ediyor. 23 Ocak itibariyle dolar 30,2; avro ise 33 liradan işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, avro 33,0140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,2660 liradan alınan dolar, 30,2680 liradan satılıyor. 33,0120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,0140 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,2470 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9630 lira olmuştu.