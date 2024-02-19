Dolar ve avroda haftanın ilk rakamları (19 Şubat 2024 güncel döviz kuru)
Dolar haftanın ilk işlem gününde 30,86'dan işlem görürken, avro 33,27 seviyesinde.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,8640 liradan, avro 33,2790 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 30,8620 liradan alınan dolar, 30,8640 liradan satılıyor. 33,2770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,2790 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,8290 lira, avronun satış fiyatı ise 33,1280 lira olmuştu.