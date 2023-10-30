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  3. Dolar ve avroda haftanın ilk rakamları (30 Ekim 2023 güncel kur)
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Dolar ve avroda haftanın ilk rakamları (30 Ekim 2023 güncel kur)

Dolar kuru 28 liranın üzerinde kalmaya devam ederken, avro 30 lira sınırında.

Haber Merkezi
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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 28,2500 seviyelerinden işlem görüyor.

Cuma günü, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,1737'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükseliş eğiliminde başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 28,2500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 29,8660'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 34,2980'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 106,5 seviyesinde bulunuyor.