Dolar ve avroda 'kısıtlı' yükseliş sürüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 27,2040 liradan, avro 29,5480 liradan güne başladı.
Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 27,20 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 27,2043'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.00 itibariyle önceki kapanışının hemen altında 27,2020'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 29,5430'dan, sterlin/TL de sınırlı yükselişle 34,6860'tan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0860 seviyesinde seyrediyor.