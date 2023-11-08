Dolar ve avroda sınırlı yükseliş (8 Kasım 2023 güncel kur)
Serbest piyasada dolar ile avro sınırlı yükselişini sürdürüyor. Dolar 28,5; avro ise 30,49'dan işlem görüyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,5240 liradan, avro 30,4950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,5220 liradan alınan dolar, 28,5240 liradan satılıyor. 30,4930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 30,4950 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,5000 lira, avronun satış fiyatı ise 30,4060 lira olmuştu.