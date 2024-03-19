Dolar ve avroda son durum (19 Mart 2024 güncel döviz kuru)
Serbest piyasada 19 Mart 2024'te dolar kuru 32,3'ten işlem görürken, avro 35,1 seviyesinde.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,3370 liradan, avro 35,1300 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,3350 liradan alınan dolar, 32,3370 liradan satılıyor.
Avro kaç TL oldu?
35,1280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,1300 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,3000 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1710 lira olmuştu.