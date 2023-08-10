Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 10 Ağustos 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 27,0380 liradan, avro 29,7000 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul serbest piyasada dolar 27,0380 liradan, avro 29,7000 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,0360 liradan alınan dolar 27,0380 liradan satılıyor. 29,6980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,7000 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,0350 lira, avronun satış fiyatı ise 29,7020 lira olmuştu.
Bu konularda ilginizi çekebilir