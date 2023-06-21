Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 21 Haziran 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 23,5720 liradan, avro 25,7270 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,5720 liradan, avro 25,7270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,5700 liradan alınan dolar 23,5720 liradan satılıyor. 25,7250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 25,7270 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,5650 lira, avronun satış fiyatı da 25,7210 lira olmuştu.