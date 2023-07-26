Dolar ve euro güne nasıl başladı? ( 26 Temmuz 2023 döviz açılış fiyatları)
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9510 liradan, avro 29,8050 liradan güne başladı. Politika faizinin siyasi nedenlerle düşük artış gerçekleştiği endişesi ve alışılagelmiş ekonomi uygulamalarına tekrar geçişte değişimin “yavaş” olacağı beklentisiyle dolar/TL de tarihi zirvelerinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9510 liradan, avro 29,8050 liradan güne başladı. Serbest piyasada 26,9490 liradan alınan dolar, 26,9510 liradan satılıyor. 29,8030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,8050 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9170 lira, avronun satış fiyatı da 29,6910 lira olmuştu.
Dolar/TL 27 zirvesine yakın yatay bir seyir izlerken bugün piyasalarda Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı ardından da piyasa kapanışı sonrası gelecek ABD Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.
Politika faizinin siyasi nedenlerle düşük artış gerçekleştiği endişesi ve alışılagelmiş ekonomi uygulamalarına tekrar geçişte değişimin “yavaş” olacağı beklentisiyle dolar/TL de tarihi zirvelerinde seyrediyor.
TL, dolar karşısında yüzde 20’si haziran ayında olmak üzere bu yıl yüzde 31 değer kaybetti. Kur bu sabah 26.95 civarındaydı.