Dolar ve Euro kaç TL? (24 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru: 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL)

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.



İran-İsrail arasındaki tansiyon düştü, savaş çanlarının sesi kısıldı. Türkiye açısından döviz kuruna ilişkin belirleyici olan kritik faiz verisi ise yarın açıklanıyor.

Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) mart ayında yaptığı gibi politika faizinde bir sürprize imza atar mı?

Ekonomistler sürpriz beklemiyor; Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de sabit tutacağını tahmin ediyor. Deutsche Bank gibi önemli kuruluşların öngörüsü de bu yönde.

Peki 24 Nisan'da dolar ve Euro kaç TL?

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,5730'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,8820, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,5260'dan satılıyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda aylık 2 puan azalarak 49,9 ile 4 ayın en düşük seviyesine inerken, hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 0,8 puan gerileyerek 50,9'a düştü.

Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 44 ve eylülde yüzde 69 ihtimalle fiyatlanıyor.